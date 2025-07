Am Mittwochnachmittag kam es in der Kasseler Straße zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Pkw, aus der Stadt kommend, nach rechts in die Johannes-Saal-Straße abbiegen, als ein nachfolgendes Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auffuhr. Durch die Kollision wurden vier Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Elisabeth Klinikum gebracht. Die Feuerwehr Schmalkalden war schnell vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Erstversorgung der Verletzten zu übernehmen, bis der Rettungsdienst eintraf, sagte Stadtbrandmeister Michael Pfunfke der Redaktion.