Gera (dpa/th) - Weil er in seiner Wohnung randalierte, hat ein 74-jähriger Mann in Gera am Dienstag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte verständigt. Weil eine Gefahr für weitere Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Polizei und Rettungswagen an, teilte die Landespolizeidirektion Gera mit.