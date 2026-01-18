 
Polizei Radler erleidet Schädelhirntrauma nach Zusammenstoß

In München wird ein Radfahrer frontal von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Laut Polizei war eine Unachtsamkeit des Radlers im Spiel.

Ein Notarzt begleitete den Rettungsdienst. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

München (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer ist auf einer Münchner Straße von einem Auto erfasst worden und mit einem offenen Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gekommen. Der 46-Jährige sei zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er dabei nicht darauf geachtet, ob sich ein Auto nähert. Ein 24-Jähriger habe nicht mehr bremsen können und erfasste den Radler mit seinem Wagen frontal.

Durch den Zusammenstoß am Freitag wurde der 46-Jährige gegen die Windschutzscheibe geschleudert, wie es hieß. Anschließend wurde er in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gefahren. Der Polizei zufolge hatte er keinen Helm getragen.