Polizei: Radler erleidet Schädelhirntrauma nach Zusammenstoß

München (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer ist auf einer Münchner Straße von einem Auto erfasst worden und mit einem offenen Schädelhirntrauma ins Krankenhaus gekommen. Der 46-Jährige sei zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er dabei nicht darauf geachtet, ob sich ein Auto nähert. Ein 24-Jähriger habe nicht mehr bremsen können und erfasste den Radler mit seinem Wagen frontal.