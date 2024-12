Tegernheim (dpa/lby) - Einbrecher haben aus mehreren Feuerwehrhäusern in der Region Regensburg Rettungsgeräte in fünfstelligem Wert gestohlen. Die Einbrüche seien zwischen dem 2. und 5. Dezember verübt worden, teilte die Polizei mit. Die Täter seien gewaltsam in Feuerwehrhäuser im Regensburger Stadtteil Harting, in Tegernheim und Wenzenbach eingebrochen.