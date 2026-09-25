Mehr als 700 Verkehrsunfälle hat die Polizei Suhl im vergangenen Jahr im Stadtgebiet aufgenommen. Von der heftigen Kollision mit Toten und Verletzten bis zum kleinen Rempler beim Ausparken auf dem Supermarktparkplatz findet sich die gesamte Bandbreite wieder in der Unfallstatistik 2025. Beim Blick auf die Zahlen fällt auf: Die Demografie macht sich inzwischen auch bei der Unfallstatistik bemerkbar, und in manchen Bereichen entwickelt sich Suhl gegen den thüringenweiten Trend – im Positiven wie im Negativen.