Ulm (dpa/lsw) - Ein Polizist ist in Ulm von einem Schäferhund angefallen worden und hat mit seiner Dienstwaffe auf den Hund geschossen. Polizeiangaben zufolge erlitt das Tier eine leichte Verletzung am Ohr, der Polizist blieb unverletzt. Der unangeleinte Schäferhund soll bellend auf den Polizisten zugerannt und an ihm hochgesprungen sein.