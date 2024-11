Polizei: Polizeikugeln trafen schon vier Mal tödlich

Die Fälle

Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums wurden durch Beamte der bayerischen Polizei in diesem Jahr drei Menschen getötet. Zwei Fälle ereigneten sich in München. Zuletzt erregte ein Fall in Nürnberg Aufmerksamkeit, als am Wochenende eine Polizeistreife einen 51-Jährigen erschoss, während er seine Ehefrau mit einem Messer bedrohte.