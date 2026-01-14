Polizei Polizeigewerkschaft kritisiert Versetzung interner Ermittler

Bislang werden Ermittlungen zum Beispiel wegen Betrug, Körperverletzung oder auch Diebstahl von verschiedenen Dienststellen der Thüringer Polizei bearbeitet, die nicht alle zum Landeskriminalamt gehören.

Malik sagte, eine solche Umstrukturierung bringe für die Bürger Vorteile mit sich. Einerseits würden Menschen, die bei der Polizei eine Anzeige erstatteten, nur noch einen Ansprechpartner haben – statt wie bislang häufig von einer Dienststelle zur nächsten verwiesen zu werden. Andererseits würden sich so Synergieeffekte ergeben, die die Arbeit der Polizisten effektiver machen könnten.

Überlegungen zu neuen Polizeistrukturen

Derzeit sei es manchmal so, dass verschiedene Polizisten "an den gleichen Leuten oder den gleichen Sachverhalten dran sind." Würde die kriminalpolizeiliche Arbeit gebündelt, ließe sich solche Doppelarbeit vermeiden.

Im Innenministerium wird überlegt, wie sich die Thüringer Polizei für die nächsten Jahre zukunftssicher aufstellen lässt. Dabei wird auch geprüft, ob die Landespolizei noch die sieben Landespolizeiinspektionen braucht, in die sie derzeit gegliedert ist. Über diesen Landespolizeiinspektionen steht die Landespolizeidirektion als Führungsdienststelle.