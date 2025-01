Berlin - Nach einem ausgelösten Amokalarm an einer Grundschule in Berlin im Ortsteil Schmargendorf ist die Polizei mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Nach Angaben eines Polizeisprechers befinden sich derzeit noch Kinder im Gebäude. "Derzeit durchsuchen wir Raum für Raum", sagte ein Sprecher am Abend. Alle würden sicher rausgebracht, so der Sprecher. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen Täter. Es könnte sich auch um einen Fehlalarm handeln, hieß es. Die Einsatzkräfte waren gegen 16.15 Uhr informiert worden.