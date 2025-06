Den Angaben nach hatten die Busse aus Frankreich mit 300 bis 350 Fans am Samstagvormittag Halt an der Raststätte an der Autobahn 8 gemacht. Die Fans sollen dann Graffitis und Aufkleber an der Rastanlage angebracht und aus dem Verkaufsraum Getränke, Snacks, Sonnenbrillen und Souvenirs gestohlen haben. Als die Polizei eintraf, gaben sie zumindest einen Teil des Diebesguts wieder heraus und entfernten einige der platzierten Aufkleber. Ein Verantwortlicher habe signalisiert, man werde die Regulierung des Sachschadens übernehmen, so die Polizei. Der Wert des Diebesguts sowie die Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.