Buttstädt (dpa/th) - Ungewöhnlicher Einsatz für Polizeibeamte im Kreis Sömmerda: Wegen eines Streits um die Verteilung der Wasserkosten hatte ein 71-Jähriger in Buttstädt seiner Nachbarin am Freitagnachmittag kurzerhand das Wasser abgedreht und die gemeinsam genutzte Toilette im Hof verschlossen. Die 69-Jährige konnte deshalb ihre Notdurft nicht verrichten, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.