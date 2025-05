Die Suche war am Sonntagnachmittag gestartet und auch in der Nacht fortgesetzt worden. Ein "Amber- Alert" wurde verbreitet, das ist ein digitaler Ausruf der Polizei an die Bevölkerung bei vermissten Kindern. Es gebe große Sorge um die Sicherheit der Kinder. Die Polizei veröffentlichte auf ihrer Homepage auch Fotos der Kinder.