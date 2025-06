Was für ein Timing. Erster Ferientag, über 30 Grad und das Freibad in Näherstille geschlossen. In der Nacht gab’s einen Einbruch, heißt es aus der Stadtverwaltung. Betroffen sei der Kassenbereich. Die Polizei ist seit den frühen Morgenstunden vor Ort und sichert Spuren, deshalb bleiben die Türen geschlossen. „Wir wissen, wie ärgerlich das ist – gerade bei diesem Wetter“, sagt Bademeister Tobias Dämmig.