Der Berufsalltag einer Polizistin oder eines Polizisten ist vielfältig, herausfordernd und spannend. Welche Aufgaben haben die Beamten, welche Ausrüstung wird ihnen an die Hand gegeben, um die öffentliche Ordnung durchzusetzen? Welche Karriere bietet sich bei der Thüringer Polizei? Antworten auf diese und andere Fragen erhalten Interessierte am Mittwoch, 29. Oktober, von 7 Uhr bis 14.45 Uhr in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bei einem Schnuppertag. Egal, ob man sich für den Polizeiberuf entscheidet oder einfach nur neugierig auf die Arbeit bei der Polizei ist, dieser Tag bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr zu erfahren.