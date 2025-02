Polizei Meiningen: Beziehungsende in Fesseln und in der Zelle

Am Samstag war die Polizei, so berichten die Beamten, zunächst am Nachmittag zu einem Streit in die Straße Am Kirchbrunnen gerufen worden. Ein junges Paar hatte sich hier nicht ohne verbale Auseinandersetzung trennen können, sodass die Beamten zur Schlichtung und Gefahrenabwehr zum Einsatz kamen. Dem Mann, welcher bis dato bei seiner Freundin Unterschlupf gefunden hatte und dem nunmehr die Obdachlosigkeit drohte, wurde im Rahmen des Einsatzes durch die Polizei eine Bleibe sowie weitere Hilfe vermittelt. Der Streit schien vorerst befriedet und der Einsatz beendet.