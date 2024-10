Als zwei Streifenwagen in Bissingen (Kreis Dillingen an der Donau) eintrafen, setzte er seine Beleidigungen fort und nannte die Polizisten "Talahons" und "Bullen". Der Mann war stark alkoholisiert und gab falsche Personalien an. Sein Roller-Schlüssel wurde von den Beamten sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Gegen ihn wird wegen Beleidigung ermittelt.