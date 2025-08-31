 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Kindersachen lösen Großeinsatz am Forggensee aus

Polizei mahnt Kindersachen lösen Großeinsatz am Forggensee aus

Feuerwehr, Wasserwacht, Polizei: Wegen zurückgelassener Kindersachen am Seeufer rücken Einsatzkräfte aus. Wie ein Fund für Aufregung sorgt.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Polizei mahnt: Kindersachen lösen Großeinsatz am Forggensee aus
1
Mutmaßliche Notlage: Zahlreiche Kräfte rücken am Forggensee aus. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rieden am Forggensee (dpa/lby) - Ein am Ufer zurückgelassenes Handtuch sowie Kinderschuhe mit Socken haben am Forggensee einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten am Samstag Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei mit mehreren Booten und Tauchern den Bereich um einen Badeplatz bei Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu). Ein Sonar zeigte einen verdächtigen Gegenstand an, doch die Taucher gaben später Entwarnung.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Kleidungsstücke wurden beim Fundbüro abgegeben. Die Polizei erinnerte daran, keine persönlichen Gegenstände am Ufer liegenzulassen, da dies aufwendige Suchaktionen auslösen könne.