Polizei mahnt: Kindersachen lösen Großeinsatz am Forggensee aus

Rieden am Forggensee (dpa/lby) - Ein am Ufer zurückgelassenes Handtuch sowie Kinderschuhe mit Socken haben am Forggensee einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten am Samstag Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei mit mehreren Booten und Tauchern den Bereich um einen Badeplatz bei Rieden am Forggensee (Landkreis Ostallgäu). Ein Sonar zeigte einen verdächtigen Gegenstand an, doch die Taucher gaben später Entwarnung.