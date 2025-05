Ermittlungen von BKA und Bundesanwaltschaft

Die Bundesanwaltschaft hat in den vergangenen Tagen drei Ukrainer festnehmen lassen, einen davon in Konstanz, einen anderen in Köln, den dritten in der Schweiz. Sie wirft ihnen Agententätigkeit zu Sabotagezwecken vor. Es besteht demnach der Verdacht, dass staatliche Stellen in Russland als Auftraggeber dahinterstecken. Das Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt hierzu.