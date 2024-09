Polizei: Kransturz auf Wohnhäuser: Ermittlungen wegen Baugefährdung

Feuerwehr sichert zwei weitere Kräne in Schieflage

Wenige Tage nach dem Vorfall musste die Feuerwehr in München zwei weitere Kräne sichern, die umzustürzen drohten. In der Innenstadt mussten am Mittwochmittag wegen eines schiefen Krans insgesamt 300 Menschen die umliegenden Gebäude verlassen, darunter auch eine Schule und ein Hotel. Am Abend desselben Tages geriet ein Kran in Pasing in Schieflage. 200 Anwohner mussten dort aus ihren Wohnungen, eine Hauptverkehrsstraße wurde gesperrt.