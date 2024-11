Altenmarkt an der Alz (dpa/lby) - Etwa 200 Polizisten haben anlässlich eines neuen Clubheims der Rockergruppe "Hells Angels" in Oberbayern umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Dabei fanden sie nach eigenen Angaben mehrere Messer und eine Machete. Die Waffen wurden am Samstagabend sichergestellt.