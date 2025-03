Polizei-Kontrolle: Jugendlicher am Steuer - mit Springmesser und Falschgeld

Gräfendorf (dpa/lby) - Ohne Führerschein, aber mit Messer und Falschgeld - eine Polizeistreife in Unterfranken hat einen Jugendlichen am Steuer eines nicht zugelassenen Autos erwischt. Neben diesem habe ein noch jüngerer Fahrgast gesessen, teilte die Polizei mit. Dieser habe ein Springmesser und vermutlich selbst hergestellte Banknoten bei sich gehabt, habe die Verkehrskontrolle in Gräfendorf (Landkreis Main-Spessart) ergeben.