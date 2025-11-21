Nach monatelangen Diskussionen über die Arbeit der Internen Ermittler der Thüringer Polizei werden diese Beamten voraussichtlich ab Januar dem Landeskriminalamt unterstellt. Dort und nicht wie bisher beim Innenministerium werde dann auch die Fachaufsicht über diese Polizisten liegen, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Donnerstag in Erfurt. Er räumte ein, dass damit das Gegenteil dessen passiert, was er jahrelang angestrebt hatte, nämlich die Internen Ermittler unabhängiger vom Rest der Polizei zu machen. Diese aktuelle Umgliederung müsse aber nicht von Dauer sein, sondern könnte auch wieder rückgängig gemacht werden, um am Ende doch noch zu einer unabhängigen Ermittlungseinheit zu kommen, sagte Maier. „Wenn es dafür eine politische Mehrheit gibt, bin ich dafür Feuer und Flamme.“ Bislang gehört die Abteilung für Interne Ermittlungen zur Landespolizeidirektion, die Fachaufsicht übt das Innenministerium aus.