Saldenburg (dpa/lby) - Im Fall eines Brandes mit einem Todesopfer in Niederbayern bleibt die Ursache für das Feuer im Einfamilienhaus wohl ungeklärt. Aufgrund des Zerstörungsgrades des Hauses könne keine eindeutige Brandursache mehr festgestellt werden, teilte die Polizei mit. Jedoch gebe es keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung. Das Haus in Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) war am Donnerstag vollständig abgebrannt. Dabei kam der 60 Jahre alte Bewohner ums Leben.