Polizei in Unfall verwickelt: Unfall während Einsatzfahrt - Polizisten schwer verletzt

Mit Blaulicht und Martinshorn sind zwei Polizeibeamte in Würzburg unterwegs. Dann kracht es.
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Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhren die beiden Polizeibeamten demnach auf einer Vorfahrtsstraße. An einer Kreuzung prallte das Polizeiauto den Angaben zufolge mit dem anderen Fahrzeug zusammen. Für die 26 Jahre alte Fahrerin habe das Verkehrszeichen "Stopp" an dieser Kreuzung gegolten.
Die beiden Polizisten wurden laut den Angaben bei dem Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie mussten durch die Feuerwehr befreit werden und wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs sei leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zur genauen Höhe des Schadens und zum Unfallhergang dauern an.