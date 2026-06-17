Polizei in Unfall verwickelt: Unfall während Einsatzfahrt - Polizisten schwer verletzt

Die beiden Polizisten wurden laut den Angaben bei dem Zusammenstoß in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie mussten durch die Feuerwehr befreit werden und wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs sei leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zur genauen Höhe des Schadens und zum Unfallhergang dauern an.