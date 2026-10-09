Einen Moment beim Einkaufen nicht aufgepasst, und schon ist das Portemonnaie nicht mehr in der Hosentasche oder es fehlt plötzlich gleich die ganze Handtasche im Einkaufswagen. In Supermärkten schlagen Taschendiebe immer wieder zu. Um für das Thema zu sensibilisieren und um über die Tricks der Diebe aufzuklären, nimmt die Suhler Polizei an der bundesweiten Aktionswoche Taschendiebstahl teil. In diesem Rahmen berät sie am Donnerstag im Kaufland vor allem Senioren, wie sie sich vor Taschendiebstahl schützen können.