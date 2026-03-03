 
  4. Verdächtiger Fund – Tram in München gestoppt und geräumt

Polizei im Einsatz Verdächtiger Fund – Tram in München gestoppt und geräumt

Die Fahrt einer Straßenbahn wird in München nach einer verdächtigen Entdeckung gestoppt. Wenig später ist die Tram leer - und die Polizei im Einsatz.

Polizei im Einsatz: Verdächtiger Fund – Tram in München gestoppt und geräumt
1
Die Tram wurde in der Arnulfstraße in der Nähe des Paketpostareals gestoppt. Foto: Simon Sachseder/dpa

München (dpa/lby) - Nach einem verdächtigen Fund ist eine Straßenbahn in München gestoppt und geräumt worden. Die Polizei sei mit der gebotenen Vorsicht am Ort des Geschehens in der Arnulfstraße im Einsatz, sagte ein Sprecher. Die Straße sei in beide Richtungen gesperrt. Grund für den seit dem Vormittag laufenden Einsatz sei ein verdächtiger Gegenstand, Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Wie viele Fahrgäste die stadtauswärts fahrende Tram verlassen mussten, blieb zunächst unklar.

Laut einer Polizeisprecherin waren zur Klärung der Situation etwa zehn Streifen und ein Polizeihund im Einsatz. Die Tram stand zunächst leer mit geöffneten Türen an der Haltestelle Briefzentrum.