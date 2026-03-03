Polizei im Einsatz: Verdächtiger Fund – Tram in München gestoppt und geräumt

München (dpa/lby) - Nach einem verdächtigen Fund ist eine Straßenbahn in München gestoppt und geräumt worden. Die Polizei sei mit der gebotenen Vorsicht am Ort des Geschehens in der Arnulfstraße im Einsatz, sagte ein Sprecher. Die Straße sei in beide Richtungen gesperrt. Grund für den seit dem Vormittag laufenden Einsatz sei ein verdächtiger Gegenstand, Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Wie viele Fahrgäste die stadtauswärts fahrende Tram verlassen mussten, blieb zunächst unklar.