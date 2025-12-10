 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Tödlicher Unfall mit mehreren Autos und Lastwagen

Polizei im Einsatz Tödlicher Unfall mit mehreren Autos und Lastwagen

Aus zunächst unbekannter Ursache gerät ein Auto auf die Gegenspur – mit tödlichen Folgen. Ein Mensch stirbt, ein weiterer wird verletzt. Was bislang bekannt ist.

Polizei im Einsatz: Tödlicher Unfall mit mehreren Autos und Lastwagen
1
Ein Mensch kommt bei dem schweren Unfall ums Leben. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Ering (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos und zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 12 bei Ering (Landkreis Rottal-Inn) ist nach ersten Erkenntnissen ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach geriet ein Auto am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Nach der Werbung weiterlesen

Inwieweit die beiden anderen Fahrzeuge beteiligt waren, ist nach Angaben des Sprechers noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Identität des Verstorbenen und des Verletzten sowie der genaue Unfallhergang blieben zunächst unklar. Die B12 wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt.