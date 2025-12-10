Polizei im Einsatz: Tödlicher Unfall mit mehreren Autos und Lastwagen

Ering (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos und zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 12 bei Ering (Landkreis Rottal-Inn) ist nach ersten Erkenntnissen ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach geriet ein Auto am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen.