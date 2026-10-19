Polizei im Einsatz: 19 Jahre vermisst - Gehören Leichenteile zu Regensburgerin?

Sulzbach-Rosenberg - Seit 19 Jahren wird nach ihr gesucht - nun will die Polizei Neuigkeiten zum Fall der vermissten Kerstin Lee Langley aus Regensburg bekanntgeben. Um 14.00 Uhr lädt das Präsidium in Regensburg zu einer Pressekonferenz ein, um die "bisherigen Ermittlungsergebnisse und die aktuellen Erkenntnisse" vorzustellen. Dabei dürfte vor allem die Frage im Mittelpunkt stehen, ob die zuletzt bei Grabungen in der Oberpfalz gefundenen menschlichen Überreste der seit 2007 vermissten Frau zuzuordnen sind.