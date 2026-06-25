Es lebt sich weiter recht sicher im Landkreis Hildburghausen – das lässt sich der Polizeilichen Kriminalstatistik für den Bereich der Polizeiinspektion Hildburghausen entnehmen. Die Zahl bearbeiteter Straftaten für das Jahr 2025 ist auf 2128 gesunken. Im Vorjahr sind es 2483 gewesen. „Die Anzahl pegelt sich über die vergangenen Jahre in einer leichten Sinuskurve ein“, beschreibt es Polizeihauptkommissar Mike Wichmann. Er leitet den Ermittlungsdienst in der PI Hildburghausen und hat die Statistik erarbeitet. Mal seien es mehr, mal weniger bearbeitete Straftaten. Zwischen etwa 2100 und 2500 changiert die Zahl.