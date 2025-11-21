Und mit Blick auf Schimmel- oder Asbestbelastungen betont das Innenministerium: "Soweit eine Abhilfe akut erforderlich ist, gilt dabei, dass bis zur jeweiligen Abhilfemaßnahme eine Sperrung bzw. Nutzungsuntersagung der Räumlichkeiten erfolgt, um Gesundheitsbeeinträchtigungen auszuschließen." Und: "Von Asbestzement und anderen in Gebäuden fest gebundenen Asbestprodukten gehe nach Angaben des Umweltbundesamtes bei normaler Nutzung keine Gefahr für die Gesundheit durch Freisetzung von Asbestfasern aus, solange die Produkte in Ordnung und gebrauchstauglich sind und sie keinen thermischen oder mechanischen Einwirkungen ausgesetzt werden." Die Notwendigkeit, asbesthaltige Produkte oder Gebäudeteile zu entfernen, ergebe sich aus der Bewertung des baulichen und technischen Zustands der Objekte.