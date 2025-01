Stadtsteinach (dpa/lby) - Aufgrund einer Bedrohungslage in einem Einfamilienhaus in Oberfranken sind Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt. Was genau in dem Haus in Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach) passiert sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.