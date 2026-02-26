 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Hildburghausen

  6. Großeinsatz im Wald bei Mendhausen

Polizei Großeinsatz im Wald bei Mendhausen

Jolf Schneider

Viel Polizei war am Donnerstagnachmittag im Landkreis Hildburghausen unterwegs. Das Landratsamt hatte die Einsatzkräfte um Unterstützung gebeten. Worum dabei es ging.

Großeinsatz am Donnerstagnachmittag für die Polizei im Wald bei Mendhausen im Landkreis Hildburghausen.

Nach der Werbung weiterlesen

Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion berichtete, habe das Landratsamt Hildburghausen die Polizei um Hilfe ersucht. Auslöser sei wohl ein Verdacht auf verwahrloste Tiere in einem Anwesen gewesen.

Das Areal aus der Vogelperspektive. Foto: Steffen Ittig/ 

Weitere Details konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag noch nicht nennen, mit diesen sei am Freitag zu rechnen, sagte die Sprecherin.

Augenzeugen vor Ort berichteten davon, dass die Polizei bei ihrer Durchsuchung auch auf Gefahrenstoffe gestoßen sei. Das Anwesen durfte daher zwischenzeitlich nicht betreten werden.