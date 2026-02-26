Großeinsatz am Donnerstagnachmittag für die Polizei im Wald bei Mendhausen im Landkreis Hildburghausen.
Polizei Großeinsatz im Wald bei Mendhausen
Jolf Schneider 26.02.2026 - 16:13 Uhr
Viel Polizei war am Donnerstagnachmittag im Landkreis Hildburghausen unterwegs. Das Landratsamt hatte die Einsatzkräfte um Unterstützung gebeten. Worum dabei es ging.
Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion berichtete, habe das Landratsamt Hildburghausen die Polizei um Hilfe ersucht. Auslöser sei wohl ein Verdacht auf verwahrloste Tiere in einem Anwesen gewesen.
Weitere Details konnte die Polizei am Donnerstagnachmittag noch nicht nennen, mit diesen sei am Freitag zu rechnen, sagte die Sprecherin.
Augenzeugen vor Ort berichteten davon, dass die Polizei bei ihrer Durchsuchung auch auf Gefahrenstoffe gestoßen sei. Das Anwesen durfte daher zwischenzeitlich nicht betreten werden.