Polizei geht von Absturz aus: Hütten-Mitarbeiter stirbt bei Wanderung in Allgäuer Alpen

Rettungskräfte hätten noch in der Nacht auf Sonntag unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Wanderer gesucht, ihn aber nicht gefunden. Am Sonntag hätten sie den 39-Jährigen tot an der Nordseite des etwa 2600 Meter hohen Biberkopfs an der Grenze zu Österreich gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann dort durch steiles felsiges Gelände abstürzte und starb.