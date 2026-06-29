Oberstdorf - Ein Mitarbeiter einer Berghütte im Allgäu ist bei einer Wanderung gestorben. Der 39-Jährige aus Sachsen sei am Samstag zu einer Tagestour von der Hütte bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) aus aufgebrochen, um über den Biberkopf zu einer anderen Hütte und wieder zurückzuwandern, teilte die Polizei mit. Als der Mann bis zum späten Abend nicht zurückkehrte, meldete der Wirt der Hütte seinen Mitarbeiter als vermisst.
Polizei geht von Absturz aus Hütten-Mitarbeiter stirbt bei Wanderung in Allgäuer Alpen
dpa 29.06.2026 - 13:17 Uhr