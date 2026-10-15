Polizei fährt Präsenz hoch: Mutmaßliche Übergriffe auf Kinder an Schulzentrum

Ulm - Die Polizei ermittelt nach mutmaßlichen Übergriffen auf ein Mädchen und einen Jungen an einem Schulzentrum in Ulm unweit der bayerischen Grenze. Eine 11-jährige Schülerin der Anna-Essinger-Schule war Ende September im Bereich der Sportanlagen am Kuhberg von einem Unbekannten körperlich angegangen worden. Genaueres zu der Art des Angriffs blieb vorerst unklar. Sie konnte sich in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher sagte.