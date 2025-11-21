Außerdem seien Gegenstände, die unter die Vorschriften des Waffengesetzes fallen, sichergestellt worden. Um welche Art von Waffen es sich handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Laut Mitteilung sollen die Verdächtigen unter Mitführung von Waffen mit Drogen gehandelt haben. Einsatzkräfte der Polizei hatten insgesamt sechs Objekte durchsucht, darunter eine Wohnung und mehrere Kleingärten in Nordhausen sowie eine Wohnung in Bad Sachsa (Niedersachsen). Gegen die am Donnerstag festgenommenen Männer erließ ein Haftrichter am Freitag Haftbefehl, sie kommen in Untersuchungshaft.