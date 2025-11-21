Nordhausen - Die Polizei in Nordthüringen hat zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die 26 und 29 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, mit Kokain, Methamphetamin und Cannabis gehandelt zu haben, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit den Festnahmen in Thüringen und Niedersachsen beschlagnahmten die Ermittler demnach unter anderem gut zwei Kilogramm Marihuana, etwa ein Kilogramm Kokain, mehrere Hundert Gramm Methamphetamin und mehrere tausend Euro Bargeld.