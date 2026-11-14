Polizei ermittelt: Zwei Diebstähle an einem Nachmittag - 22-Jähriger gefasst

Nach seiner Entlassung von der Polizeidienststelle zog der Mann laut Mitteilung direkt weiter in ein nahes Bekleidungsgeschäft, wo er erneut zuschlug. Dort wurde er jedoch von Zivilpolizisten beobachtet und direkt wieder festgenommen. Aufgrund der raschen Wiederholungstat ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Inhaftierung an. Der Mann sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.