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Polizei ermittelt Zwei Diebstähle an einem Nachmittag - 22-Jähriger gefasst

Erst Parfüm und Schmuck, dann ein weiterer Diebstahl: Ein 22-Jähriger gerät am selben Tag zweimal ins Visier der Polizei. Was nach seiner zweiten Festnahme geschah.

Polizei ermittelt: Zwei Diebstähle an einem Nachmittag - 22-Jähriger gefasst
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Die Polizei fasst den 22-Jährigen nur kurze Zeit später bei seinem zweiten Ladendiebstahl. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Ein 22-jähriger Mann ist in Regensburg nach mehreren Ladendiebstählen am selben Tag festgenommen worden. Nun soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. 

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Demnach hatte der Tatverdächtige am Freitag zunächst in einem Drogeriemarkt in der Altstadt Parfüm und Schmuck entwendet. Dabei war er allerdings von einem Ladendetektiv beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden.

Nach seiner Entlassung von der Polizeidienststelle zog der Mann laut Mitteilung direkt weiter in ein nahes Bekleidungsgeschäft, wo er erneut zuschlug. Dort wurde er jedoch von Zivilpolizisten beobachtet und direkt wieder festgenommen. Aufgrund der raschen Wiederholungstat ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Inhaftierung an. Der Mann sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.