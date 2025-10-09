In diesem Jahr wurden der Polizei in Thüringen zufolge bis Ende September insgesamt zehn Vorfälle mit Drohnen registriert. Dabei handele es sich um Drohnenflüge allgemein, aber auch Flüge über Wohngrundstücke hinweg, die die Privatsphäre der Bewohner verletzten, teilte die Landespolizeidirektion in Erfurt auf Anfrage mit. Ein Vorfall sei aus Südthüringen gemeldet worden. 2022 waren vier Flüge registriert worden, im gesamten Jahr 2024 bereits 13.