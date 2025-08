Polizei ermittelt: Vermisster nach Angelausflug tot aufgefunden

Heinersreuth (dpa/lby) - Ein nach einem Angelausflug vermisster Mann ist tot in einem Fluss in Oberfranken gefunden worden. Seine Freundin hatte am Freitagmittag die Polizei verständigt, nachdem der 53-Jährige nicht wieder nach Hause gekommen war, wie die Beamten mitteilten. Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht leiteten eine große Suchaktion an seiner vermuteten Angelstelle bei Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) ein - samt Personensuchhund, Drohne und Hubschrauber.