Polizei ermittelt: Vater und Sohn am Bahnhof Weimar mit Steinen beworfen

Weimar (dpa/th) - Ein Vater und sein elf Jahre alter Sohn sind am Bahnhof Weimar von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt und mit Steinen beworfen worden. Der 44 Jahre alte Vater wurde bei der Attacke am Donnerstag am Kopf getroffen und leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sein Sohn wurde demnach nicht getroffen. Eine medizinische Behandlung sei nicht erforderlich gewesen. Bei den Steinen soll es sich um mehrere kleine Steine gehandelt haben.