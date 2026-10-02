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  6. Vater und Sohn am Bahnhof Weimar mit Steinen beworfen

Polizei ermittelt Vater und Sohn am Bahnhof Weimar mit Steinen beworfen

Ein Vater und Sohn werden in Weimar Ziel einer Attacke. Eine Gruppe Jugendlicher beleidigt die Familie, dann fliegen Steine.

Polizei ermittelt: Vater und Sohn am Bahnhof Weimar mit Steinen beworfen
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Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Weimar (dpa/th) - Ein Vater und sein elf Jahre alter Sohn sind am Bahnhof Weimar von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt und mit Steinen beworfen worden. Der 44 Jahre alte Vater wurde bei der Attacke am Donnerstag am Kopf getroffen und leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sein Sohn wurde demnach nicht getroffen. Eine medizinische Behandlung sei nicht erforderlich gewesen. Bei den Steinen soll es sich um mehrere kleine Steine gehandelt haben.

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Den Angaben zufolge flüchtete die vierköpfige Gruppe. Die Polizei konnte jedoch später einen 13 Jahre alten Verdächtigen ermitteln. Zur Art der Beleidigungen sowie zu Tätern und Opfern lagen zunächst keine weiteren Angaben vor. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.