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Polizei ermittelt Um Strom abzuzapfen? Schaltkasten an Bahnhof aufgebrochen

Der Bahn wird am Bahnhof Bad Langensalza eine Störung gemeldet. Bundespolizisten entdecken dort einen aufgebrochenen Schaltkasten und darin eine Verteilersteckdose mit Ladekabeln.

Polizei ermittelt: Um Strom abzuzapfen? Schaltkasten an Bahnhof aufgebrochen
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Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa

Bad Langensalza (dpa/th) - Vermutlich um dort unerlaubt Strom abzuzapfen, haben unbekannte Täter in der Nähe des Bahnhofs Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) einen Schaltkasten aufgebrochen. Die Deutsche Bahn erhielt am Mittwochnachmittag eine Störungsmeldung und informierte die Bundespolizei, wie die Behörde mitteilte. Eine Streife suchte den betroffenen Bereich ab und fand den gewaltsam geöffneten Schaltkasten.

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In dem Kasten fanden die Beamten eine haushaltsübliche Verteilersteckdose, an der verschiedene Ladekabel sowie ein Akkuladegerät mit Akku angeschlossen waren. Der Verdacht liege nahe, dass sich dort jemand unberechtigt elektrische Energie entzog. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Entziehung elektrischer Energie. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Auswirkungen auf den Bahnverkehr blieben aus.