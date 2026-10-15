Polizei ermittelt: Um Strom abzuzapfen? Schaltkasten an Bahnhof aufgebrochen

Bad Langensalza (dpa/th) - Vermutlich um dort unerlaubt Strom abzuzapfen, haben unbekannte Täter in der Nähe des Bahnhofs Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) einen Schaltkasten aufgebrochen. Die Deutsche Bahn erhielt am Mittwochnachmittag eine Störungsmeldung und informierte die Bundespolizei, wie die Behörde mitteilte. Eine Streife suchte den betroffenen Bereich ab und fand den gewaltsam geöffneten Schaltkasten.