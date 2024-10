Polizei ermittelt: Totes Pferd gefunden: Mord nicht ausgeschlossen

Am Montag haben Stallmitarbeiter gegen 14.30 Uhr fest, eine Stute tot am Boden eines Stallauslaufes in der „Alten Hausener Straße“ in Marlishausen aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Rahmen der ersten Ermittlungen bekannt, dass das 14-jährige Deutsche Reitpony offenbar vorsätzlich durch einen Unbekannten tödlich am Kopf verletzt wurde. Die Tat ereignete sich offenbar zwischen 13 und 14 Uhr. Eine Tierärztin sowie die amtliche Veterinärmedizinerin des Landratsamtes des Ilm-Kreises leiteten bereits vor Ort erste Untersuchungen ein. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei Gotha wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Wert des Tieres betrug etwa 10 000 Euro.