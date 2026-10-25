Tussenhausen (dpa/lby) - Wem gehört das Pferd? Wegen dieser Frage ist in Tussenhausen im Landkreis Unterallgäu ein Streit zwischen einem Ex-Paar eskaliert. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen setzte sich am Mittwochabend eine 47-Jährige nach Polizeiangaben in ihr Auto und fuhr zweimal über den rechten Fuß ihres früheren Mannes. Der Mann wurde leicht verletzt. Gegen die Frau ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.