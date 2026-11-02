Polizei ermittelt Nadeln in Süßigkeiten - der Schrecken nach Halloween

Wie ermittelt die Polizei?

Einige Polizeistellen ermitteln wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Keine einfache Aufgabe: Wer an zahlreichen Haustüren klingelt, weiß später häufig nicht mehr, woher welcher Riegel stammt. Für die Ermittlungen können aber Hinweise der Familien und Spuren an Süßigkeit, Verpackung und Fremdkörper wichtig sein.

Verdächtige Süßigkeiten sollten nicht gegessen, sondern einschließlich der Verpackung aufbewahrt und dem örtlichen Polizeirevier gemeldet werden, teilt die Polizei in Konstanz mit. "Mögliche Fremdkörper sollten nach Möglichkeit nicht selbst entfernt werden, um vorhandene Spuren zu erhalten."

Wie erkenne ich gefährliche Süßigkeiten?

Viele Polizeistellen warnen nun vor dem arglosen Verzehr der Halloween-Süßigkeiten - und raten zur sorgfältigen Kontrolle. Von der Polizei Essen heißt es etwa: "Bitte überprüfen Sie vor dem Verzehr die Süßigkeiten auf mögliche Einstichstellen und nehmen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend Kontakt zur Polizei auf." Hinweise können auch beschädigte Verpackungen, auffällige Verformungen oder ein ungewöhnlicher Geruch der Süßigkeiten sein.

Eine unauffällige Hülle ist allerdings noch keine Garantie: Nicht immer sind die metallischen Gegenstände von außen zu erkennen, wie die Polizei warnt. Zugleich warnen die Behörden vor Panik: "Nicht jeder Kopfschmerz oder jede Übelkeit muss auf den Verzehr von möglicherweise manipulierten Süßigkeiten zurückzuführen sein", schreibt etwa die Polizei Bad Segeberg.