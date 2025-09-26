Polizei ermittelt: Mutmaßlicher antisemitischer Angriff in Erfurter Straßenbahn

Erfurt (dpa/th) - In einer Erfurter Straßenbahn soll ein 24-jähriger Fahrgast aus antisemitischen Motiven angegriffen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sah der unbekannte Täter bei dem 24-Jährigen eine Kette mit einem Davidstern und versuchte dann, den Mann aus der Bahn zu ziehen, wie die Polizei in Erfurt mitteilte. Er habe den 24-Jährigen mehrfach gegen die Körperseite getreten. Der Täter habe dann die Straßenbahn verlassen. Als der Angegriffene wenig später ebenfalls ausstieg, trafen beide wieder aufeinander, so die Polizei weiter. Der Angreifer bedrohte den 24-Jährigen erneut und flüchtete.