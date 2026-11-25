Gleich zwei Vorfälle in leerstehenden Häusern in Suhl beschäftigen seit einigen Tagen die Ermittler der Polizei. In ein leerstehendes Haus in der Schleusinger Straße sind Unbekannte in der Zeit zwischen dem 10. und 24. November eingebrochen. Die Täter bauten dort lmehrere Kupferleitungen sowie Wärmepumpen aus und nahmen sie mit. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt, der Wert der Beute sei noch nicht bekannt, so die Polizei. Ob es sich bei den Räumen um ein Lager handelt, sei ebenfalls unklar, so eine Sprecherin der LPI Suhl im Gespräch mit der Redaktion.