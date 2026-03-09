Polizei ermittelt: Kerzen mit Logo rechtsextremer Partei auf Kriegsgräberstätte

Hofkirchen (dpa/lby) - Nach dem Fund von mehr als 200 Kerzen mit Logos einer rechtsextremen Partei an einer Kriegsgräberstätte in Niederbayern ermittelt die Polizei. Man gehe dem Verdacht der Störung der Totenruhe nach, sagte eine Polizeisprecherin. Auch der Verdacht des Hausfriedensbruchs stehe im Raum, falls die Kerzen - wie bislang vermutet - außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Friedhof in Hofkirchen (Landkreis Passau) aufgestellt wurden.