Kerzen mit Logo rechtsextremer Partei auf Kriegsgräberstätte

Grabkerzen sind auf vielen Friedhöfen nichts Ungewöhnliches. Doch mehr als 200 Kerzen an einer Kriegsgräberstätte in Niederbayern rufen die Polizei aus einem bestimmten Grund auf den Plan.

Polizei ermittelt: Kerzen mit Logo rechtsextremer Partei auf Kriegsgräberstätte
Laut Polizei wurden die Kerzen mutmaßlich am späten Samstagabend auf der Kriegsgräberstätte platziert. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Hofkirchen (dpa/lby) - Nach dem Fund von mehr als 200 Kerzen mit Logos einer rechtsextremen Partei an einer Kriegsgräberstätte in Niederbayern ermittelt die Polizei. Man gehe dem Verdacht der Störung der Totenruhe nach, sagte eine Polizeisprecherin. Auch der Verdacht des Hausfriedensbruchs stehe im Raum, falls die Kerzen - wie bislang vermutet - außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Friedhof in Hofkirchen (Landkreis Passau) aufgestellt wurden.

Welches Parteilogo genau auf den Kerzen abgebildet war, wollte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht sagen. In der Mitteilung hieß es nur, es habe sich um eine rechtsextreme Kleinstpartei gehandelt. Die Kerzen seien jeweils auf den Namenssteinen der dort bestatteten Kriegstoten platziert worden. Die Polizei habe die Kerzen sichergestellt.