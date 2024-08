Bergkirchen (dpa/lby) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall an seinen Verletzungen gestorben. Der junge Mann war am Sonntag auf der Bundesstraße 471 bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) gestürzt, am Mittwoch erlag er seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Warum der Jugendliche am Sonntag stürzte, war zunächst unklar. Der 17-Jährige war danach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.