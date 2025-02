Augsburg - Die Polizei in Augsburg hat eine Straßenbahn gestoppt, an der zwei Jugendliche außen mitfuhren. Die beiden 14-Jährigen hätten auf einer Art Stoßdämpfer am Ende der Straßenbahn gestanden, als sie einer Streife aufgefallen seien, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hätten die Tram daraufhin angehalten.