Polizei ermittelt: Diebe zerschlagen Fahrzeugscheibe

Zwei Personen entfernten sich am Donnerstag zwischen 13:17 Uhr und 13:27 Uhr kurzzeitig von ihrem Auto, das auf dem Parkplatz des Stausees bei Ratscher abgestellten worden war. Diese zehn Minuten nutzten laut Polizeibericht bislang unbekannte Täter, um eine Autoscheibe zu zerstören und aus dem Fahrzeuginneren zwei Taschen samt den Geldbeuteln zu entwenden. In den Geldbörsen befanden sich die persönlichen Dokumente wie beispielsweise der Personalausweis der Fahrzeuginsassen. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.