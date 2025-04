In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte zunächst über einen brennenden Recyclingcontainer in der Nähe eines Schnellrestaurants informiert. Kurze Zeit später wurden erneut Brände von Autos und Containern gemeldet. Insgesamt standen laut Polizei zwei Container und vier Autos in Flammen. Zudem hatten Unbekannte Bauzaunelemente in einen Fluss geworfen. An einem abgestellten Auto wurde der Lack zerkratzt und wurden Scheibenwischer abgerissen und an einem weiteren Wagen wurde ein Kennzeichen gestohlen.